3-0’dan maç verilmez

1 Maça mükemmel başlayan Beşiktaş ilk yarı boyunca müthiş baskı ve pres yaptı. Ve bu mükemmel oyun sonunda 3 gol buldu. İkinci yarıda Fenerbahçe yapılan Ayew ve Valbuena değişikliği ile oyunda dengeyi sağladı. Maçın kırılma anı ise yıllardır Fenerbahçe kimliği ile tanınan hakem Bülent Yıldırım'ın Sadık'ın attığı golde VAR'a gitmesine rağmen faul olan golü iptal etmemesidir. Net olarak 3-3'lük skorda Bülent Yıldırım'ın büyük katkısı var.

2 VAR sistemi her şeye rağmen Türk futbolundaki adaletsizliği yüzde 70 oranında ortadan kaldırmıştır. Mutlaka devam etmelidir. Maalesef takımlarla özdeşen bazı hakemlerin hâlâ tarafsız maç yönetmek yerine o takımın formasını giyiyormuş gibi davranmaları futboldaki bu sağlanan güven ortamını sarsmakta ve temiz futbola leke düşürmektedir. Artık miadını doldurmuş hakemlerin jübile zamanı geldi ve geçiyor.

3 Beşiktaş camiası Burak Yılmaz gibi golcüyü büyük bir haksızlık yaparak uzun süre istemedi. Yıllarca Burak'ın ne kadar çok katkı sağlayacağını yazdık ve Beşiktaş taraftarından büyük tepkiler aldık. Bugün bu konuda haklı olduğumuz kuvvetli ve güçlü bir Burak'ın takımına ne kadar büyük katkılar sağladığını görmekteyiz. Eğer Fenerbahçe Burak'ı ve Harun'un yerine kaleci Onur'u transfer etmiş olsaydı bugün ilk 5 sırada yer alırdı. Fenerbahçe ikinci yarıya tam kapasiteyle Beşiktaş'a baskı ve pres yaptı. Sağ beke Dirar'ın geçmesiyle Fenerbahçe oyunda müthiş bir üstünlük sağladı. Dirar'ın önüne Valbuena'da geçince sağdan etkili akınlarla ilk golü buldu. Hasan Ali'nin attığı üçüncü golde müthiş bir pas organizasyonu vardı ödülü gol oldu. İlk yarı Beşiktaş oynadı ikinci yarıda Fenerbahçe oynadı. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. Giydikleri formaların hakkını fazlasıyla verdiler.

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