Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü!

Süper Lig heyecanını 1999-2001 yılları arasında yaşayan Yozgatspor taraftarları eski heyecanlarına yeniden kavuştu. Gerek deplasman gerek iç sahada oynanan Yozgatspor maçlarını binlerce taraftar yakından takip ediyor. 3. Lig'e geri dönmeye hazırlanan kırmızı-siyahlı ekip hafta sonu Yozgat Bozok Şehir Stadyumu'nda oynadığı Ünyespor maçını yaklaşık 10 bin taraftar takip etti. 90 dakika boyunca hiç susmayan ve takımına destek veren taraftarlar, Ünyespor maçında alınan 3-0'lık galibiyetinin coşkusunu doyasıya yaşadı. Kırmızı siyahlı ekip, lig ikincisi Ünyespor karşısında altığı galibiyetle rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Yozgatspor 1959 FK takım kaptanı Burak Altunay maç sonu yaptığı açıklamada “Allaha şükürler olsun. Lig boyunca taraftarımızın bize büyük desteği var. Bu taraftara da zaten bu yakışırdı, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. İnşallah 3. Lige çıkıp bu taraftara hediye edeceğiz” derken takımın golcüsü Hüseyin Çelik ise “Bugün taraftarımız çok iyiydi. Gerek koreografi, gerek maçın içindeki desteklerinden dolayı hepsinden Allah razı olsun. Biz de onların hakkını vermeye çalıştık. Galip geldik çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kırmızı siyahlı takımın taraftarlarından Levent Yılmaz ise “İçeri ve dışarı hiçbir şekilde fark etmiyor, taraftarımıza destek oluyoruz. Süper ligde dahi böyle bir taraftar yok, bugün gördük, şampiyonluk yolunda Yozgatspor diyoruz” dedi. Hasan Caygın isimli taraftar da “Öncelikle stada gelen Yozgatspor taraftarına teşekkür ediyorum. Şu taraftar Süper Ligin birçok takımında bile yok. Bugün yaptıkları koreografi ile Türkiye'ye örnek bir takım olduklarını gösterdiler” ifadelerine yer verdi.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan da şampiyonluk yolunda taraftarın büyük etkisinin olduğunu anlatarak “Tatbiki Süper Ligde dahi olmayan bir seyirci potansiyeline sahibiz. Bu da bizim ayrıca iftihar edeceğimiz bir konu bu konuda da Yozgatspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bugün bu takım şampiyon olacaksa Yozgatspor taraftarlarının da çok büyük bir payı vardır. Yozgatspor taraftarı için deplasman iç saha fark etmiyor. Hemen hemen her gittiğimiz yer de de rakiplerimize deplasmanı yaşatıyoruz. Biz orada ev sahibi gibi oluyoruz. Bu da takım üzerinde olumlu etki yapıyor ve motive olmasını sağlıyor. İnşallah bu güç bu birlik bize şampiyonluk yaşatacak. Ortalama 7-8 bin seyirciye oynuyoruz. Tatbiki bazı maçlarda bu sayı çok daha yukarıya çıkıyor. Bu birçok Süper Lig takımının ulaşamadığı seyirci sayısı” dedi.