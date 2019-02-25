Süper Lig Hakem Semineri başladı!

Süper Lig hakemlerinin katıldığı seminerde MHK Başkanı Sabri Çelik açılış konuşmasını yaptı ve hakemlere başarı diledi. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek; Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile birlikte hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı.

Seminerin öğleden sonraki bölümünde Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirecek. Süper Lig Hakem Semineri’nde ilk gün, MHK Başkanı Sabri Çelik’in sunumuyla sona erecek. Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri, Eğitim Danışmanları Jaap Uilenberg ve Oğuz Sarvan ile Süper Lig hakemleri, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını birlikte izleyecek. Seminer, yarınki eğitimlerle tamamlanacak.

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