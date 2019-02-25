Şenol Güneş’ten Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama: ‘Kazanabileceğimiz maçı rakibe verdik’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, “İlk yarı oyunun hakimiydik. Hiç pozisyon vermeden hem goller attık hem gol pozisyonu bulduk. İkinci yarı normal giden bir oyun vardı. Gereksiz geride kalmaya rağmen olmayacak goller yedik.” dedi.

Üst üste gelen gollerin morallerini bozduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncu değişikliği yaparken Caner’i geç alayım rakibi kaçırmayalım diye düşünürken ikinci golü yedik. Oyunu tamamen Fenerbahçe lehine çevirdi. Üst üste yediğimiz goller moral olarak oyundan düşürdü. Topları gereksiz rakibe verdik. Savaşarak kazandığımız topları çok kolay verdik” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, “Rakip ikinci yarıda daha iyiydi ama kazanabileceğimiz bir maçı rakibe verdik. Ligde devam ediyor bizim için 2 puan kayıp. Fenerbahçe zaten büyük takımlara karşı motive oluyor. Trabzonspor hariç bütün takımlara karşı puan aldılar. Bizim için 2 puan kayıp. 3 puan alabilecek gücümüz var ama bu şekilde yediğimiz goller bu sezon çok başımıza geldi” şeklinde konuştu.

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