Şenol Güneş’ten derbi öncesi Kagawa açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesinde kadro tercihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan Güneş şu ifadeleri kullandı;

“İki takımın da kaliteli futbolcuları var. Konum olarak hem bizim için hem de Fenerbahçe için zor maç olacak. Kendi oyunumuzu oynarsak her takımı yenebileceğimizi düşünüyoruz”

“11’de oynayanlar 11’de oynar. Kagawa’nın kalitesi ile ilgili tartışacak bir durum yok. Kendisine güveniyoruz. İlk 11’de yer verdiğimiz futbolcuların bugün en iyisini yapmasını bekliyoruz”

“Fenerbahçe’nin sağ kanadını kullanıp kullanmayacağını sahada göreceğiz. İki kanatta da iyi oyuncuları var. Hem alternatifli hem de genç kadrosu var. Önemli olan onlar için de, bizim için de çıkan 11’lerin en iyisini vermesidir.”

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