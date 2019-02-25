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Mehmet Demirkol: Galatasaray ile Başakşehir arasındaki fark…
Medipol Başakşehir

Mehmet Demirkol: Galatasaray ile Başakşehir arasındaki fark…

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, şampiyonluk yarışı ile ilgili yaptığı değerlendirmede Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki farkı ön plana çıkardı.

25 Şubat 2019 11:39

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Akhisarspor ve Medipol Başakşehir-Bursaspor maçlarını yorumlayan Mehmet Demirkol, şampiyonluk yarışını yorumladı. beIN Sports’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında konuşan Mehmet Demirkol, Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki farka değindi.

‘Büyük takımların tarihini oluşturan onlarca hikayesi var’ diyen Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

“Maçın adamı, son 10 saniyeyi çıkarırsan Lukac. Galatasaray açısından ise en çok eleştirilecek adamların başında Mitroglou gelirken tam tersi böyle oldu. Bu, sezon sonunda bambaşka bir hikayenin başlangıç noktası da olabilir. Başakşehir'in ise hiçbir hikayesi yok, olamaz da. Galatasaray büyük bir kültür. Başakşehir ise bugünün şartları içinde, bugünün fırsatlarında, doğru bir tarzda devam ediyor. Birbirinden farklı iki rakip var. Galatasaray'ın bu tarz avantajları var. Galatasaray'ın kulübesine ve Başakşehir'in kulübesine bakın. Başakşehir'de, Galatasaray'dan daha fazla Galatasaraylı vardır. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki fark bu… Başakşehir bu yolda en çok bunun eksikliğini hissedecek.”

Fatih Terim’in çift santrafora dönebileceğini belirten Mehmet Demirkol “Bence Mitroglou-Diagne, Diagne-Sinan gibi ikililer iyi olabilir. Bence Fatih Terim, önümüzdeki haftalarda 2 santrfora döner. Emre Akbaba da zor sakatlıktan çıktı. Emre Akbaba önü açık olduğu zaman başka bir oyuncu oluyor. 8 numara, 10 numara oynar. Ama önü açıkken gol atması, asist yapması daha kolay. Orada daha parlak bir oyuncu. Uç oyuncu, akıncı olacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:18 | 25 Şubat 2019
Başakşehir galatasaray MEHMET DEMİRKOL
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