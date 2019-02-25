Kuşatma zaferle sonuçlandı

Fatih Terim, Akhisar'ın kapanacağını bildiği için ofansif orta saha oyuncularından kurulu bir takım kurgusu yaptı. Amacı Onyekuru, Belhanda, Feghouli ve Emre ile Akhisar kalesini ablukaya alıp Mitroglou ile goller bulmaktı. Son sıralarda yer alan ve nispeten ligde kalma mücadelesi veren takımların üç büyüklere karşı 10 kişiyle defans yapıp, rakibini ofsayta düşürmeyecek kadar da ceza sahasında oyuncu bulundurması kaçınılmaz bir son gibi. Bu arada kontraya çıkıp bir de gol atarsa hemen skorun üzerine yatmak en büyük taktik. Ama büyük takım olmak kolay değil; rakibi ve gerekirse hakemi de çıkıp yeneceksin.

Luyindama’nın duran toplarda rakip ceza sahasına girmesi, dönen toplarda birçok kez Marcao ile Manu'yu karşı karşıya getirdi. İlk yarıda Galatasaray adına Onyekuru'nun yarım pozisyonu, Mitroglou'nun karşı karşıya kaçırmasına cevap Onur'dan geldi. İkinci yarıda da değişen bir şey yoktu. Önce Feghouli, ardından da Onyekuru sonra bir kez daha Feghouli kaleciyi yokladı. Maçın uzatma dakikalarında artık bütün hatları ile rakip sahada olan sarı-kırmızılılar Mitrogolu'nun ayağından bir gol bulduğunda defans yapan takımlara bir ders niteliğindeydi.

Hakem Suat Arslanboğa, hava kadar sert geçen mücadelede daha ilk yarıda her iki takımın beklerine sarı kart göstererek oyunun ‘hâkimi' benim dedi! Ancak katı defans uygulayacağı belli olan Akhisar'da Sissoko ve Rotman'ın sertliklerine göz yumdu. Hakem Arslanboğa, Cocalic'in ceza sahasında Luyindama'nın belinden kavramasını görmedi. Mariano'ya ikinci sarıdan kırmızı gösterebilirdi.

Galatasaray, Başakşehir'in galip geldiği hafta, hem de uzatma dakikalarında bulduğu golle şampiyonluk yarışında, “Ben de varım” dedi.

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