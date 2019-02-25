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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden ısıtıcı açıklaması
Medipol Başakşehir

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden ısıtıcı açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.

25 Şubat 2019 17:47

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır.” ifadeleri yer aldı.

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Son güncelleme 17:48 | 25 Şubat 2019
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