İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel: Play-off umudumuzu koruyoruz

Sportoto 2.iLig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’da teknik direktör Fatih Akyel, deplasmanda 3-0 kaybedilen Samsunspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının bütün iyi niyetleriyle mücadele ettiklerini belirten Akyel, “Tabi atmosferin verdiği bir hava var. Samsun şehri şampiyonluğa inanmış. Gücü de belli, kurduğu takım belli. Zaten stadı da biliyorsunuz çok iyi. Çok iyi bir atmosfer vardı. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. En iyi şekilde oynayarak, mücadele ettiler. Maça çok iyi başlamadık ama ilk yarının son 15-20 dakikası iyi futbol oynadık. 1-0 gerideyken, 2 tane pozisyonumuz vardı. Volkan’ın kafa vuruşunu kaleci çıkarttı. Bir de Osman’ın kale dibinde vurduğu ve yan ağlara giden top var. Eğer bunlardan birini gol yapabilseydik, oyunun şekli değişebilirdi” dedi.

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“BİZ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ”

Samsunspor’un iyi bir takım olduğunu dile getiren Akyel, “İyi bütçelerle kurulmuş iyi bir takım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir şekilde mücadele ettiler. Hakemin arkasına sığınacak bir şeyimiz yok ama şöyle bir şey var. Oyun 1-0’ken ikinci yarı biz dengeyi kurmuşken, maalesef ki 2’nci golü faulden yedirdi. 2’nci golde Volkan’a yapılan bir faul var. Faulü vermiyor ve gol oluyor. Bu hakem biliyorsunuz Sancaktepe maçının hakemi. Bize 90+’lar da olmayan penaltıyı veren hakem. Bu maçla alakalı arkasına sığınmıyoruz, çok iyi oyun oynamadık ama şöyle bir şey var ki, tekrar söylüyorum 1-0 gerideyken ikinci yarıya başladığımızda ve dengeyi kurduğumuzda bize maalesef 2’nci golü yedirdi. Bu sefer yine takımın gardı düştü. Ben oyuncularımı tebrik ediyor, kutluyorum. Böyle bir atmosferde mücadele ettiler. Biz önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Gelecek hafta oynayacakları Keçirören maçında da sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Play-off umudumuzu sonuna kadar kovalayacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. 6 haftadır gelen bir galibiyetimiz vardı. İyi de futbol oynuyorduk. Samsun maçında da çok kötü oynamadık ama çok iyi de oynamadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Keçiören maçı şimdi bizim için en önemli maç. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Biliyorsunuz fikstürümüz zor. Fikstürümüzün zorluğu da Samsunspor ile başladı. Samsun, Keçiören, Sarıyer 3 tane yukarıda kafaya oynayan takımla arka arkaya oynuyoruz. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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