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Hikmet Karaman ‘Godfather’ oldu!
Kayserispor

Hikmet Karaman ‘Godfather’ oldu!

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, taraftarlar tarafından Godfather filmindeki Baba rolüyle özdeşleştirildi.

25 Şubat 2019 14:14

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor’un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve tek golle kazanılan 3 puan sonrasında İtalyan mafya filmi Godfather’daki Baba rolüyle özdeşleştirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman’ın Marlon Brando’nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda…

25 Şubat 2019 Kayserispor`a kaybetmek yasak! Spor Toto Süper Lig`in 14`üncü haftasında alınan 2-0`lık Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Ertuğrul Sağlam`ın ayrılmasının ardından göreve gelen Hikmet Karaman ile Kayserispor yeniden doğdu. İlgili Haberi Oku

Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo’nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola’nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino’nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti.

Son güncelleme 14:14 | 25 Şubat 2019
'Godfather' baba hikmet karaman kayserispor
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