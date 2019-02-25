SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Özhaseki: ‘Süt veririm, çay dağıtırım’ diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre
Hikmet Karaman: ‘Beşiktaş Fenerbahçe derbisini dikkatle izleyeceğiz’
Kayserispor

Hikmet Karaman: ‘Beşiktaş Fenerbahçe derbisini dikkatle izleyeceğiz’

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, hazırlıklara başladıklarını ve Beşiktaş Fenerbahçe maçını dikkatle takip edeceklerini söyledi.

25 Şubat 2019 18:54

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Atiker Konyaspor karşısında deplasmanda 1-0’lık sonuçla galip gelerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı kırmızılı takım, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Atiker Konyaspor maçına ilk 11’de çıkan futbolcular, yenileme idmanının ardından ayak tenisi yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve kondisyon çalıştı. Kana Biyik ile Hasan Hüseyin Acar düz koşu yaptı.

“BÜYÜK BİR CAMİA OLAN BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞIZ”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konya’da önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galibiyetin şehir adına önemli motivasyon olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

“Ligin alttan son 10 takımının sıkışık bir hal aldığı bu dönemde aldığımız 3 puanının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu maç geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan namağlup ayrılan, Türkiye Milli Takımını dünya 3’üncüsü yapan teknik direktör Şenol Güneş’in görev yaptığı çok büyük bir camia olan Beşiktaş ile oynayacağız. Daha önce de büyük camialardan Fenerahçe ile oynadık. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakayı dikkatle izleyip daha sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz.” 25 Şubat 2019 Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın (21.00) Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona eriyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle bağlantısı da haberimizde yer almakta. Türkiye`nin merakla beklediği dev derbide iki ekip de galibiyet istiyor. İşte muhtemel 11`ler. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:54 | 25 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe hikmet karaman İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR