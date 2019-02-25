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Hasan Ali Kaldırım: ‘Sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim’
Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım: ‘Sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim’

Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düştükten sonra 3-3'lük beraberliği sağlayan Fenerbahçe'de son golü kaydeden Hasan Ali Kaldırım maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2019 23:36

Fenerbahçe’nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Uzak mesafeden yaptığı vuruşla jeneriklik bir gole imza atan ve sarı lacivertlileri 3-3’lük beraberliğe taşıyan Hasan Ali, “Öncelikle güzel bir gol olmuş. Kadıköy’deki maçta da çok denedim olmadı. Direkten döndü, kaleci çıkardı. İkinci deneyişimde güzel bir gol oldu. Çok önemli de bir goldü.” dedi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatmalarına değinen tecrübeli savunmacı, “Maça kötü başladık. Oyun kuramadık, baskı altına aldı bizi Beşiktaş. Çıkamadık basit top kayıplarıyla. Devre arasında aramızda konuşup silkelendik. Ondan sonra 3-3’ü yakaladık. Taraftarlarımız bizi inanılmaz derecede onlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan golden sonra sol ayağını göstermesi konusunda konuşan Hasan Ali Kaldırım, “Bugün 3 puanı kaçıran taraf biziz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettik. Penaltı pozisyonunda da hatam vardı, golden sonra duygu patlaması yaşadım. Golden sonra da sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim” şeklinde konuştu.

25 Şubat 2019 Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar`dan flaş sözler: `Fenerbahçe ile şaka olmayacağını...` Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar flaş açıklamalarda bulundu. Sadık, Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:38 | 25 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
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