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Gökhan Gönül golü attı ama sevinmedi!
Beşiktaş

Gökhan Gönül golü attı ama sevinmedi!

Beşiktaş'ın derbideki ilk golünü atan Gökhan Gönül'ün, eski takımına karşı bulduğu golün ardından gol sevinci yaşamaması dikkat çekti. Beşiktaş'ın ikinci golünde penaltıyı kazandıran isim de Gökhan Gönül oldu

25 Şubat 2019 21:19

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golle başlarken 10. dakikada topu ağlara gönderen isim Gökhan Gönül oldu.

Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa bekletmeden vuruşunu gerçekleştiren tecrübeli sağ bek, Beşiktaş’ı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Ancak başarılı futbolcunun eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmemesi kameralara yansıdı.

Öte yandan 17. dakikada ‘VAR’ kararıyla kazanılan penaltıda Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kalan isim yine Gökhan Gönül’dü.

34 yaşındaki futbolcu 2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve ardından Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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Son güncelleme 21:35 | 25 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Gökhan Gönül
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