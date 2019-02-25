Gökhan Gönül golü attı ama sevinmedi!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golle başlarken 10. dakikada topu ağlara gönderen isim Gökhan Gönül oldu.
Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa bekletmeden vuruşunu gerçekleştiren tecrübeli sağ bek, Beşiktaş’ı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Ancak başarılı futbolcunun eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmemesi kameralara yansıdı.
Öte yandan 17. dakikada ‘VAR’ kararıyla kazanılan penaltıda Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kalan isim yine Gökhan Gönül’dü.
34 yaşındaki futbolcu 2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve ardından Beşiktaş’a transfer olmuştu.