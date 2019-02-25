Genç hakemden acı haber

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor’da futbol da oynayan 22 yaşındaki Kanbay’ın cenazesi yarın Hatuniye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay’ın futbol hakemliğine lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım’ı örnek alarak başladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Manisalı hakem Özge Kanbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kadın Bölgesel hakemimiz Özge Kanbay’ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Özge Kanbay’ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz.”

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