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Fenerbahçe Vodafone Park’ta dondu kaldı! 1960’tan beri ilk kez!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Vodafone Park’ta dondu kaldı! 1960’tan beri ilk kez!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbinin ilk yarısını 3-0 geride kapatırken bu sonuç 1960'dan beri ilk kez yaşandı.

25 Şubat 2019 22:07

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0’lık şok bir sonuçla girdi.

Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle 3-0 geriye düşen sarı lacivertliler, soyunma odasına bu skorla girdi.

Fenerbahçe, 18.12.1960’dan (0-3 v Galatasaray) bu yana ilk kez Beşiktaş veya Galatasaray ile karşılaştığı bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride kapattı.

Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı lacivertliler, ikinci yarıda attığı üç golle deplasmandan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

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Son güncelleme 23:06 | 25 Şubat 2019
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1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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