Fenerbahçe Vodafone Park’ta dondu kaldı! 1960’tan beri ilk kez!

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0’lık şok bir sonuçla girdi.

Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle 3-0 geriye düşen sarı lacivertliler, soyunma odasına bu skorla girdi.

Fenerbahçe, 18.12.1960’dan (0-3 v Galatasaray) bu yana ilk kez Beşiktaş veya Galatasaray ile karşılaştığı bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride kapattı.

Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı lacivertliler, ikinci yarıda attığı üç golle deplasmandan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Ersun Yanal`ın 5 yıl sonra derbi heyecanı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1772 dakika sonra sarı-lacivertli takımın başında derbi maçına çıktı. İlgili Haberi Oku