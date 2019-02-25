Fenerbahçe Vodafone Park’ta dondu kaldı! 1960’tan beri ilk kez!

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0’lık şok bir sonuçla girdi.
Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz’ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle 3-0 geriye düşen sarı lacivertliler, soyunma odasına bu skorla girdi.
Fenerbahçe, 18.12.1960’dan (0-3 v Galatasaray) bu yana ilk kez Beşiktaş veya Galatasaray ile karşılaştığı bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride kapattı.
Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı lacivertliler, ikinci yarıda attığı üç golle deplasmandan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.