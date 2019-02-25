Ersun Yanal’ın 5 yıl sonra derbi heyecanı

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014’te Beşiktaş’a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe’nin başında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park’ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

Ülker Stadı’ndan toplu olarak Vodafone Park’a gelen 2 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan yere giriş yaptı.

Taraftarlar, maçtan önce de takımlarına büyük destek verdi. İki takım taraftarları arasında maçtan önce küfürlü atışmalar da oldu.

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