Son dakika! Ersun Yanal’dan flaş karar! Slimani ve Frey’i kadroya almadı…

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal Yanal, çok eleştirilen Islam Slimani ile birlikte diğer forveti Michael Frey’i Beşiktaş derbisinde kadro dışında bıraktı. Islam Slimani son 3 maçta, Michael Frey ise son 2 maçta 21 kişilik kadroda şans bulmuştu. Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuena isimleri yer aldı. 11’de Soldado’yu tercih eden Yanal, 2 forvet oyuncusunu maç kadrosuna dahil etmeyerek flaş bir karara imza attı.

Sezon başında Leicester City’den 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Slimani sarı lacivertli forma altında çıktığı 25 maçta sadece 5 kez ağları havalandırdı. FC Zürich’ten 2.6 milyon Euro’ya transfer edilen Frey ise 20 maçta 5 gol kaydetti. Formsuzlukları nedeniyle sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen 2 forvet oyuncusu Yanal tarafından Beşiktaş maçı kafilesine dahil edilmedi.

‘ALDIĞIM ZAMAN NİYE ALDIN DİYORSUNUZ!’ Teknik Direktör Ersun Yanal 2 oyuncunun kadroya alınmaması ile ilgili Beinsports’a değerlendirmelerde bulundu. İşte Ersun Yanal’ın konuyla ilgili açıklamaları:

”Bütün takım olarak rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirmeliyiz. Güzel bir atmosfer. Maçtan sonra da futbolu konuşup, sadace futbolun içinde kalacağımız bir son diliyorum. Aldığım zaman niye aldın diyorsunuz. İşin esprisi. Onlar da bize gerekli. Bugünkü maçta elimizde 3 tane daha oyuncumuz var. Takımın kurgusu. Artık geriye kalan maçlarımızı haftada 1 maç olmak üzere oynayacağız. Tek hedefle oynamak bizim için ileriye belli adımlar atma zamanı olarak değerlendiriyorum”

Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş derbisi için Vodafone Park`a ulaştı Süper Lig`in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy`de toplanarak karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park`a doğru yola çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar polis kordonu eşliğinde Vodafone Park`a ulaştı. İlgili Haberi Oku

JAILSON YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe’de orta sahada Mehmet Topal ile birlikte devre arasında kadroya katılan isimlerden Tolgay Arslan ile Miha Zajc yer aldı. Jailson da Ersun Yanal’ın yedek kulübesine gönderdiği isimler arasında yer aldı.

DEFANS İKİLİSİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Öte yandan Ersun Yanal, defansın ortasında 2. yarının başından bu yana en çok görev alan ikili Skrtel ile Sadık’a görev verdi ve Serdar Aziz ile Roman Neustadter’i kulübeye gönderdi.