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Derbi öncesi Volkan Demirel ve Beşiktaş taraftarları arasında tartışma!
Fenerbahçe

Derbi öncesi Volkan Demirel ve Beşiktaş taraftarları arasında tartışma!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlı taraftarlarla tartışma yaşadı.

25 Şubat 2019 20:58

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken sarı lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel rakip takım taraftarlarıyla tartışma yaşadı.

Maçtan önce ısınmak için sahaya çıkan sarı lacivertli futbolcular, kendilerini tribüne çağıran taraftarlarına alkışla karşılık verdi.

Isınma sırasında kale arkasında bulunan Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfür etmesi üzerine Volkan Demirel siyah beyazlı taraftarlara tepki gösterdi.

Öte yandan Beşiktaş’ın eski futbolcusu Fenerbahçeli Tolgay Arslan da sahaya çıktığında siyah beyazlı taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar da buna karşılık olarak ilk olarak Tolgay Arslan’ı tribüne çağırarak alkışladı.

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Son güncelleme 21:12 | 25 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe volkan demirel
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