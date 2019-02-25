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Cenk Tosun’dan derbi paylaşımı!
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun’dan derbi paylaşımı!

Everton'a forma giyen Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi.

25 Şubat 2019 20:36

Beşiktaş’tan Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş’a destek verdi. Tosun ‘Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullandı.

Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş’a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk’in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, ‘Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

Son güncelleme 20:36 | 25 Şubat 2019
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