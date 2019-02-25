CANLI | Beşiktaş Fenerbahçe derbisine doğru… Dakika dakika takip ediyoruz

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe bir araya geliyor. Dev derbiye saatler kala tüm gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. Türkiye’nin merakla beklediği derbi öncesi tüm gelişmeler SKOR’da…

20.33: Ersun Yanal: “(Slimani ve Frey’i) Aldığım zaman niye aldın diyorsunuz. İşin esprisi. Onlar da bize gerekli. Bugünkü maçta elimizde 3 tane daha oyuncumuz var. Takımın kurgusu. Artık geriye kalan maçlarımızı haftada 1 maç olmak üzere oynayacağız.”

Ersun Yanal: “Aldığım zaman niye aldın diyorsunuz. İşin esprisi. Onlar da bize gerekli. Bugünkü maçta elimizde 3 tane daha oyuncumuz var. Takımın kurgusu. Artık geriye kalan maçlarımızı haftada 1 maç olmak üzere oynayacağız.” — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

20.29: Şenol Güneş: “Fenerbahçe’nin sağ kanadını kullanıp kullanmayacağını sahada göreceğiz. İki kanatta da iyi oyuncuları var. Hem alternatifli hem de genç kadrosu var. Önemli olan onlar için de, bizim için de çıkan 11’lerin en iyisini vermesidir.”

Şenol Güneş: “Fenerbahçe’nin sağ kanadını kullanıp kullanmayacağını sahada göreceğiz. İki kanatta da iyi oyuncuları var. Hem alternatifli hem de genç kadrosu var. Önemli olan onlar için de, bizim için de çıkan 11’lerin en iyisini vermesidir.” — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

20.11: Beşiktaş yöneticileri, konuk ekip Fenerbahçe yöneticilerini dev derbi öncesi Vodafone Park’ın protokol girişinde karşıladı.

20.00: Beşiktaş ilk 11’ini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 23. hafta Fenerbahçe maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/CzgyPh1vKP — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2019

19.39: Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu. Beklenen aksine Caner’in yerine Şenol Güneş, genç yıldız Güven Yalçın’a sol önde görev verdi.

19.28: Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu. Ersun Yanal, Islam Slimani’ye maç kadrosunda yer vermedi.

19.23: Fenerbahçe kafilesinin ardından ev sahibi Beşiktaş kafilesi de Vodafone Park’a ulaştı.

19.15: Derbide konuk ekip Fenerbahçe, Vodafone Park’a ulaştı. Beşiktaş takım otobüsü ise yolculuğuna devam ediyor.

18.56: Fenerbahçe, Vodafone Park’a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe takımı Vodafone Park’a doğru yola çıkıyorpic.twitter.com/tQI40iifJB — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

18.50: Fenerbahçe taraftarı stada ulaştı.

18.46: Beşiktaş taraftarları maç öncesi Çarşı’da toplanmaya başladı.

Beşiktaş taraftarları Çarşı’da toplanmaya başladı. pic.twitter.com/pNbIIJzxoo — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

18.05: Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüsler köprü üzerinde.

Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler köprüde… pic.twitter.com/2ifc6CdB80 — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

17.30: Fenerbahçe taraftarı Ülker Stadyumu’ndan Vodafone Park’a doğru yola çıktı.

15.00: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vodafone Park’ta bir araya geldi. İki başkan dostluk mesajı verdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç ve Fikret Orman buluştu Vodafone Park`ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir araya geldi. Ali Koç ve Fikret Orman, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili dostluk mesajları verdi. İlgili Haberi Oku

14.07: Dev maçta Vodafone Park’ta yağış olmayacağı ve zeminin maça hazır olduğu belirtildi.

Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi. pic.twitter.com/yVNHyN2m4Q — SKOR (@SozcuSkor) 25 Şubat 2019

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın (21.00) Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona eriyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle bağlantısı da haberimizde yer almakta. Türkiye`nin merakla beklediği dev derbide iki ekip de galibiyet istiyor. İşte muhtemel 11`ler. İlgili Haberi Oku