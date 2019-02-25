Beşiktaş Fenerbahçe özet! BJK FB gol düellosu nefes kesti! Derbi özeti ve golleri izle…

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 23. hafta sona erdi. Derbi tarihinin en heyecanlı mücadelelerinden birine sahne olan maçta Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Beşiktaş karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu 3-3 yaptı. Beşiktaş Gökhan Gönül’ün 10’daki golüyle 1-0 önde. Dakika 17’de Beşiktaş lehine penaltı kararı verildi. 18’de Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle skor 2-0. 45+2’de Burak Yılmaz kontatakta golü kaydetti: 3-0. 55’te Zajc ile skor 3-1 oldu. 62’de Sadık ile fark bire indi: 3-2. 67’de Hasan Ali ile skor 3-3’e geldi. Seyir zevki üst düzey maçın özeti ve golleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe özet…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ÖZET İZLE

GÖKHAN GÖNÜL GOLÜ ATTI AMA SEVİNMEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golle başlarken 10. dakikada topu ağlara gönderen isim Gökhan Gönül oldu.

Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa bekletmeden vuruşunu gerçekleştiren tecrübeli sağ bek, Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Ancak başarılı futbolcunun eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmemesi kameralara yansıdı.

TOLGAY ARSLANA DÜRÜM TEPKİSİ

Süper Lig’in devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan’a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Ligin ilk yarısında bir maçın devre arasında ‘dürüm' yediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılma iddiaları ile gündeme gelen Tolgay Arslan'a siyah beyazlı taraftarlar imalı bir göndermede bulundu. Tribünlerde dürüm yiyen ve üzerinde ‘dürüm' yazan atkı açan Beşiktaş taraftarı Tolgay'ı protesto etti.

Vodafone Park’ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park’a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.

Ersun Yanal`ın 5 yıl sonra derbi heyecanı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1772 dakika sonra sarı-lacivertli takımın başında derbi maçına çıktı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Volkan Demirel sakatlık geçirdi Spor Toto Süper Lig`in 23.haftasında Vodafone Park`ta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel mücadelenin hemen başında sakatlık geçirdi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ EPİLEPSİYE DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi ‘Epilepsi İçin Bak'a destek verdi.

Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine “Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak” pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.