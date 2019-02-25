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Beşiktaş Fenerbahçe maçında Volkan Demirel sakatlık geçirdi
Futbol

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Volkan Demirel sakatlık geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel mücadelenin hemen başında sakatlık geçirdi.

25 Şubat 2019 21:20

Mücadelenin 3.dakikasında Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel ceza sahası içinde Beşiktaşlı Mirin ile çarpıştı. Pozisyonun ardından acı içinde yerde kalan Volkan’a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Bir süre yerde kalan Volkan daha sonra ayağa kalktı ve sekerek de olsa oyuna devam etti.

Kenar yönetimiyle görüşen Volkan bir süre daha devam edip edemeyeceğini denemek istediğini söyledi. Teknik Direktör Ersun Yanal da sürekli olarak Volkan’ın durumunu sordu.

Bu sırada yedek kaleci Harun Tekin ısınmaya gönderildi. Ancak Volkan kendisini iyi hissedince değişiklik gerçekleşmedi ve tecrübeli eldiven sahada kaldı. 25 Şubat 2019 Derbi öncesi Volkan Demirel ve Beşiktaş taraftarları arasında tartışma! Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlı taraftarlarla tartışma yaşadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:20 | 25 Şubat 2019
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