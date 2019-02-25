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Beşiktaş Fenerbahçe maçında Tolgay’a ‘dürüm’ tepkisi!
Beşiktaş

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Tolgay’a ‘dürüm’ tepkisi!

Devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park’ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. Siyah beyazlı tribünler eski oyuncularına üzerinde 'dürüm' yazan atkılarla gönderme yaptı.

25 Şubat 2019 21:03

Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Ligin ilk yarısında bir maçın devre arasında ‘dürüm’ yediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılma iddiaları ile gündeme gelen Tolgay Arslan’a siyah beyazlı taraftarlar imalı bir göndermede bulundu. Tribünlerde dürüm yiyen ve üzerinde ‘dürüm’ yazan atkı açan Beşiktaş taraftarı Tolgay’ı protesto etti.

Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park'a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.

Son güncelleme 21:03 | 25 Şubat 2019
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