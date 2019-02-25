Beşiktaş Fenerbahçe maçında tarihte bir ilk… Türkiye böyle derbi görmedi!

Süper Lig'de eşi benzeri görülmemiş bir derbi heyecanı bu akşam yaşanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe, Dolmabahçe'de saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Bülent Yıldırım'ın başlama düdüğünü çalacağı mücadele öncesi iki ezeli rakip için tek hedef; kazanmak!

Beşiktaş, A Milli Takım ile prensipte anlaşan ve sezon sonu ayrılması muhtemel olan Şenol Güneş'le son Fenerbahçe derbisini yaşayabilir. Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe maçlarında problemler yaşayan Güneş, taraftarına galibiyet armağan edip şampiyonluk yarışının içinde kalmak istiyor.

YA HEP YA HİÇ!

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe için bu derbi 6 puanlık! Düşme hattında bulunan ve rakipleriyle aradaki puan farkı iyice azalan Fenerbahçe, kalan haftalarda bu korkuyu yaşamak istemiyorsa kazanmak zorunda…

Olası bir mağlubiyet sarı-lacivertlileri, sezon sonuna kadar 14. sıranın altında yer alan takımlarla birlikte kritik mücadelenin içine sokacak.

Mazisi başarılarla dolu olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek sezon başından beri kahrolan taraftarlarının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Vodafone Park`ta 1 milyar TL`lik derbi! Ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL'lik bir mücadeleye sahne olacak. İlgili Haberi Oku

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 5 KRİTİK UYARI

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, maç öncesi son antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Sadece kazanmayı düşünmeleri gerektiğini öğrencilerine ileten tecrübeli hocanın dikkat çektiği unsurlar şunlar:

– Hakemle gereksiz konuşulmayacak.

– Rakibin tahriklerine gelmekten kaçının.

– Rakibe tam saha pres yapılacak.

– Saha içinde yardımlaşma ön planda olacak.

– Ayağa pas oyunu, 90 dakikaya yayılacak.

ERSUN YANAL’IN PLANI HAZIR

Fenerbahçe yine önceki maçlarda olduğu gibi Isla-Dirar kanadı üstünden hücumu şekillendirmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin toplamda attığı 23 golün 7'sini İsla-Dirar ikilisinin sağ kanatta oynadığı son 5 haftada geldi. Fenerbahçe'nin özelikle set hücumlarını yine formda ikilisi üstüne kurmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 11 kontratak golü yiyen Beşiktaş'ın bu zafiyetinden de yararlanmayı düşünüyor.

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