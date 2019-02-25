Beşiktaş Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Gergin anlar…

Beşiktaş Fenerbahçe maçının 60.dakikasında sinirler gerildi. Taca çıkan topu kovalayan Fenerbahçeli Dirar, oyunu çabuk başlatmak istedi. Ancak kenarda ısınan Oğuzhan’ın topa müdahalesi sonrası sinirlenen Faslı oyuncu koşarak Oğuzhan’ı itekledi.

Bu sırada araya giren Beşiktaşlı Necip Uysal ile kafa kafaya gelen Dirar rakibiyle didişmeye başladı. Bu sırada araya diğer oyuncular da girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Pozisyonun ardından maçın hakemi Bülent Yıldırım iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Fenerbahçe Vodafone Park`ta dondu kaldı! 1960`tan beri ilk kez! Süper Lig`in 23. haftasında Beşiktaş`a konuk olan Fenerbahçe, derbinin ilk yarısını 3-0 geride kapatırken bu sonuç 1960`dan beri ilk kez yaşandı. İlgili Haberi Oku