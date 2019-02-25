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Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar’dan flaş sözler: ‘Fenerbahçe ile şaka olmayacağını…’
Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar’dan flaş sözler: ‘Fenerbahçe ile şaka olmayacağını…’

Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar flaş açıklamalarda bulundu. Sadık, "Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik" dedi.

25 Şubat 2019 23:24

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası tarihi bir maçla sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’tan 3-3’lük beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe’nin savunmacısı Sadık Çiftpınar flaş açıklamalarda bulundu.

Sadık, “3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik” ifadelerini kullandı. 25 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe`nin muhteşem dönüşüne engel olamadı ve tarihi bir sonuçla maç 3-3 sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:28 | 25 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Sadık Çiftpınar spor toto süper lig
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