Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Sadık Çiftpınar’dan flaş sözler: ‘Fenerbahçe ile şaka olmayacağını…’

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası tarihi bir maçla sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’tan 3-3’lük beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe’nin savunmacısı Sadık Çiftpınar flaş açıklamalarda bulundu.

Sadık, “3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe`nin muhteşem dönüşüne engel olamadı ve tarihi bir sonuçla maç 3-3 sona erdi. İlgili Haberi Oku