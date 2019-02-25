Derbi öncesi son durum! Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Süper Lig 23. hafta sona eriyor. Dev bir derbiye ev sahipliği yapacak Vodefone Park’tan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın kadroları merak ediliyor. Bu sezon hem şampiyonluk umudunu devam ettirmek isteyen hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. Ligde kötü gidişatın ardından Avrupa’dan da elenen Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte BJK FB 11’ler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü yani bugün saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım… Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç ve Fikret Orman buluştu Vodafone Park`ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir araya geldi. Ali Koç ve Fikret Orman, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili dostluk mesajları verdi. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLAR YOLA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park’a doğru yola çıktı. Saat 16.00’da Kadıköy Boğa Heykeli’nde toplanan ve Ülker Stadyumu’na geçen sarı lacivertli taraftarlar, statta güvenlik güçleri tarafından arandı.

Buradan kendileri için ayarlanan 35 otobüse yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yapan sarı lacivertli taraftarlar, saat 17.25’te tezahüratlar eşliğinde derbinin oynanacağı stadın yolunu tuttu.

21 YAŞ ALTI MAÇI ERTELENDİ

Bugün oynanması gereken 21 Yaş Altı Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki sahada, saat 12.00’de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde Beşiktaş’ın 46, Fenerbahçe’nin ise 39 puanı bulunuyor.

KOÇ VE ORMAN CANLI YAYINA ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbi öncesi Vodafone Park'ta kulüp televizyonlarının ortak yayınlarına katıldı. İki başkan camia ve taraftarlarına dostluk mesajları verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir araya geldi. Kulüp televizyonlarının ortak yayınında görüşlerini belirten iki başkanda müsabakayla alakalı iyi dileklerini temenni etti. Ortak yayında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk kez böyle bir şey yapıldığını ifade ederek, “Öncelikle başkana ve herkese teşekkür ederiz. Böyle bir fikir oluştu başkanla konuştuk. Başkasının fikriydi ama neden kendi televizyonlarımız da yapmıyoruz dedik. Bu durumda iyi ettik. Gelecek açısından önem teşkil eder. Diğer maçlarda da bu gibi yayınları yapabiliriz. Hep ebedi dostluk diyoruz. Bunu hareket ve söylemlerle desteklemek gerekiyor. Son dönemde futbolda şiddet nefret gibi söylemler toplumumuza fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor rekabet olacak. Sahaya çıkıp kazanacağız, buraya kazanmaya geldik. Sahada olan sahada kalır. Saha dışında olan her şeyde hepimizin olumlu örnek olması lazım. Son dönemde basınımızda olumsuzluklar öne çıkartılıyor. Ben bu açıdan beraberliğimiz ve birlikteliğimizi canlı yayında burada bu mesajları verebilmek çok önemli” diye konuştu.