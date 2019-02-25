Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Dev derbiye saatler kaldı! BJK FB maçıbu akşam hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati yaklaşıyor. Derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçtan 6’sını kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 1 kez gülebildi. Fenerbahçe yine bu akşam önceki maçlarda olduğu gibi Isla-Dirar kanadı üstünden hücumu şekillendirmeye çalışacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? İşte dev maç hakkında merak edilenler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü yani bugün saat 21.00’de Vodafone Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım… Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ERSUN YANAL'IN PLANI HAZIR

Fenerbahçe yine önceki maçlarda olduğu gibi Isla-Dirar kanadı üstünden hücumu şekillendirmeye çalışacak.

Fenerbahçe’nin toplamda attığı 23 golün 7’sini İsla-Dirar ikilisinin sağ kanatta oynadığı son 5 haftada geldi. Fenerbahçe’nin özelikle set hücumlarını yine formda ikilisi üstüne kurmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, oynadığı maçlarda 11 kontratak golü yiyen Beşiktaş’ın bu zafiyetinden de yararlanmayı düşünüyor.

DERBİNİN DUDAK UÇUKLATAN DEĞERİ!

Saat 21.00’de başlayacak olan dev randevunun saha içi değeri ise tam 1 milyar 49 milyon TL… Bu sezon 53 milyon TL (8 milyon 810 bin Euro) transfer yapan siyah-beyazlıların takım değeri 466 milyon TL (77 milyon 180 bin Euro) oldu. Kadro yapılandırmasında büyük hamleler yapan ve bu sezon transfere 149 milyon TL (24 milyon 740 bin Euro) harcayan sarı-lacivertlilerin kadro değeri ise 586 milyon TL (97 milyon 180 bin Euro)…

İNÖNÜ'DEKİ SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı. 3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu.

Vodafone Park`ta 1 milyar TL`lik derbi! Ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL'lik bir mücadeleye sahne olacak. İlgili Haberi Oku

GENÇLERİN DERBİSİ ERTELENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi U21 liginde karşılaşması gereken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin derbi maçı hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. U21 Ligi'nde bugün saat 12:00'de oynanması planlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, ertelendi. Olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle oynanmayan Beşiktaş-Fenerbahçe U21 derbisinin, ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 KRİTİK UYARI

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, maç öncesi son antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Sadece kazanmayı düşünmeleri gerektiğini öğrencilerine ileten tecrübeli hocanın dikkat çektiği unsurlar şunlar:

– Hakemle gereksiz konuşulmayacak.

– Rakibin tahriklerine gelmekten kaçının.

– Rakibe tam saha pres yapılacak.

– Saha içinde yardımlaşma ön planda olacak.

– Ayağa pas oyunu, 90 dakikaya yayılacak.

DERBİYİ ERCAN TANER ANLATACAK

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçı spor spikeri Ercan Taner anlatacak. Bir süre önce istifa ettiği beIN Sports’a geri dönen Ercan Taner, derbi maçta mikrofonun karşısına geçecek.

Ercan Taner, beIN Sports’a geri döndüğünü ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini anlatacağını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ercan Taner, yaptığı paylaşımda “Eve dönüyorum… Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere… Gördüğüm lüzum üzerine…” yazdı. beIN Sports kanalı da Twitter hesabından Ercan Taner’e “Evine hoş geldin Ercan Tener” paylaşımı yaparak karşılık verdi.

İşte Ercan Taner’in yaptığı paylaşım: