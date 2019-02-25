MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı sona erdi. Merakla beklenen dev derbide iki takım da galibiyet isterken tarihi bir maç yaşandı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park’ta, 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin dönüşüne engel olamadı ve taraflar sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 40’a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir ile ikinci Galatasaray’ı takibinde yara aldı. Siyah-beyazlıların gollerini Gökhan Gönül (10) ve Burak Yılmaz (18 pen. ve 45+2) kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise Miha Zajc (55), Sadık (62) ve Hasan Ali’den (67) geldi.

Fenerbahçe ise bu sonuçla 25 puanla 15. sırada haftayı noktaladı. Şok gollerle ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, 18 Aralık 1960’dan (0-3 v Galatasaray) bu yana ilk kez Beşiktaş veya Galatasaray ile karşılaştığı bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride kapattı. Ancak sonrasında muhteşem bir geri dönüşle Fenerbahçe skoru eşitledi ve seyirciler tarihi bir skora tanıklık etti.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Güven, Burak

YEDEKLER: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Quaresma, Oğuzhan, Medel, Mustafa Pektemek, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Zajc, Moses, Soldado

YEDEKLER: Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuena

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç ve Fikret Orman buluştu Vodafone Park`ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir araya geldi. Ali Koç ve Fikret Orman, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili dostluk mesajları verdi. İlgili Haberi Oku

Adem Ljajic cezalı

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic’ten yoksun çıktı. Son haftaların performansı yükselen isimlerinden Ljajic, Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydetti, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti. Öte yandan sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup da derbide forma giyemedi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Tolgay`a `dürüm` tepkisi! Devre arasında Beşiktaş`tan Fenerbahçe`ye transfer olan Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park'ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. Siyah beyazlı tribünler eski oyuncularına üzerinde `dürüm` yazan atkılarla gönderme yaptı. İlgili Haberi Oku

Tolgay Arslan eski takımına karşı

Geride kalan 22 hafta sonunda 24 puanı bulunan Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Vodafone Park’a son olarak Beşiktaş’ın 29 Ekim 2018’de Çaykur Rizespor’la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

Soldado döndü, Slimani ve Frey kadroda bile yok!

Fenerbahçe’de cezası sona eren Roberto Soldado, derbide görev yaptı. Geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi’nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Soldado 11’de başladı.

Tribünde büyük destek

Soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu. Karşılaşmayı 35 bine yakın seyirci izledi. Siyah-beyazlılar, takımlarına büyük destek verdi. Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla sahaya “Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak” yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçta görev alamayan Adem Ljajic için tribünde pankart açtı.

İlk derbi heyecanı!

Beşiktaş’ta Kagawa’nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007’de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11’de forma giymişti.

Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş derbisi için yola çıktı! Süper Lig`in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy`de toplanarak karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park`a doğru yola çıktı. İlgili Haberi Oku