Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: BJK FB maçında goller ardı ardına geldi…

Süper Lig'de derbi vakti! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ev sahibi ekip maçın başından itibaren daha etkili olan taraf oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçında ilk gol 10. dakikada Gökhan Gönül’den geldi. Kagawa’nın kullandığı duran topta top arkada direkteki Vida’ya gitti. Vida ceza sahasına çevirdi. Seken topu Gökhan Gönül ağlara gönderdi. Golün şokunu üstünden atamayan Fenerbahçe ikinci golü penaltından kalesinde gördü. Fenerbahçe ceza sahasında Gökhan Gönül yerde kaldı ve sakatlanmasının ardından Hakem Bülent Yıldırım, VAR ekranından pozisyonu inceledi. 17. dakikada penaltıda topun başına gelen Burak Yılmaz, Volkan Demirel’i ters köşeye yatırdı. Beşiktaş Fenerbahçe maçının ilk yarının son dakikalarında Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı ve 47. dakikada durumu 3-0’a taşıdı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 55. dakikada Zajc durumu 3-1’e taşıdı. BJK Fener maçı maçı canlı yayını…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI İZLE

GÖKHAN GÖNÜL GOLÜ ATTI AMA SEVİNMEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golle başlarken 10. dakikada topu ağlara gönderen isim Gökhan Gönül oldu.

Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa bekletmeden vuruşunu gerçekleştiren tecrübeli sağ bek, Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Ancak başarılı futbolcunun eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmemesi kameralara yansıdı.

TOLGAY ARSLANA DÜRÜM TEPKİSİ

Süper Lig’in devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan’a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Ligin ilk yarısında bir maçın devre arasında ‘dürüm' yediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılma iddiaları ile gündeme gelen Tolgay Arslan'a siyah beyazlı taraftarlar imalı bir göndermede bulundu. Tribünlerde dürüm yiyen ve üzerinde ‘dürüm' yazan atkı açan Beşiktaş taraftarı Tolgay'ı protesto etti.

Vodafone Park’ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park’a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.

Ersun Yanal`ın 5 yıl sonra derbi heyecanı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1772 dakika sonra sarı-lacivertli takımın başında derbi maçına çıktı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Volkan Demirel sakatlık geçirdi Spor Toto Süper Lig`in 23.haftasında Vodafone Park`ta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel mücadelenin hemen başında sakatlık geçirdi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ EPİLEPSİYE DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi ‘Epilepsi İçin Bak'a destek verdi.

Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine “Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak” pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.