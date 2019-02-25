Aykut Kocaman’dan eleştiri… Fatih Terim’li isyan!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Atiker Konyaspor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler’i eleştirdi. Aykut Kocaman, Arda Kardeşler ile ilgili “Duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine” dedi.

Kayserispor'u tebrik eden Aykut Kocaman, lige ayar verildiğini dile getirirken Fatih Terim'in haftalar önce yaptığı bir açıklamaya göndermede bulunarak, “Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörü'nün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verildiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yer yerinden oynayacak bir açıklama son derece göz ardı edildi” ifadelerini kullandı.

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KOCAMAN'DAN HAKEME ELEŞTİRİ : DUYGULARINI KARIŞTIRIYOR

Hakem Arda Kardeşleri eleştiren Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“Ne diyeceğimi bilmiyorum. İlginç bir durumla daha karşı karşıyayız. Akhisar maçında çok net bir penaltı. ‘VAR' denen uygulamada görüntüye bile getirilmedi. Trabzonda olmayan penaltı, penaltı oldu. Malatya maçının son dakikasında penaltı verilmedi. Geçen hafta yaşadığımıç çok malum ters kararlar. Hakemlerle ilgili konuşmamak lazım, henfikirim. Ama nasıl konuşulmayacak. Bu genç arkadaşımız , genç ve yetenekli olduğu belli. Hiç söyleyecek bir şey yok. Ancak duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine”

“HAKEMLERİ KONUŞMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“Babası çok uzun yıllar futbolun içinde kalmış, bizim rakiplerimizden bir tanesi, kardeşi oyunculuk yapıyor. Dolayısıyla bütün hakemlerin en hassas olması gereken adalet duygusundan daha fazla sahip olması gerekiyor. Çünkü aileden sporcu. Ancak duygularıyla maçı yönetiyor. Özellikle ben ya da benim takımımlarım olduğu zaman neden olduğunu bilmediğim duygu karışıklığı yaşıyor. Çok net Skubic'e yapılan hareket. Ayağına sırtına basış. Kırmızı kart olur ya da olmaz. En azından bakar ve sarı kart uygular. Zuta'ya hareket diyorum. Zuta, rakibe hamlesi yok. Tam tersi Mensah'ın dirseğiyle beraber suratına bir darbesi var. Maçın sonlarına doğru Fofana'ya suratına vurulan darbeyi görmedi bile. Ne yazık ki hakemler maçların sonucu etkiliyor. Bu kadar sonucu etkileyecek insanlar ortada iken hakemleri konuşmak mümkün değil.”

TERİM'İN AÇIKLAMALARINA GÖNDERME: BAŞKA ÜLKEDE SÖYLENSE YER YERİNDEN OYNAR

“Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörünün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verildiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yer yerinden oynayacak bir açıklama son derece göz ardı edildi. Söylediklerim Kayserispor'a karşı değil. Onları tebrik ettiğimi az önce söyledim. Söylediklerim ne teknik direktöre, ne futbolcuları, ne Kayserispor'a. Ancak öbür taraftan maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken, enterasan bir şekilde lige ayar verildiğini bir kez daha görüyoruz.”

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama yapan Fatih Terim, “Ben hayatım boyunca kayrılan tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, gerektiğinde özür diledim ama hiç kayrılan tabakadan olmadım. Son yıllara bakarsak, kimin kimleri kayırdığını da net görürüz. TFF'yi, başkanı, yönetim kurulundakileri, hakem kurulunu, organizasyonun içindeki aktörleri pek çok kişiden iyi tanırım ve bilirim. Skor istedikleri gibi olmadığında ya da işler iyi gitmediğinde, hedef göstererek işin içinden sıyrılacak biri olmadığımı herkes bilir” ifadelerini kullanmıştı.

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