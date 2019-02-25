Ali Gültiken’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Makbule Gültiken’in naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın eski futbolcuları Gökhan Keskin, Metin Tekin ile spor camiasından birçok isim katıldı.