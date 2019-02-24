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Uslanması için gönderildi şampiyon oldu
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Uslanması için gönderildi şampiyon oldu

Ailesinin evde ve okulda yaptığı yaramazlıktan dolayı uslanması için gönderdiği tekvandoda şampiyonluklar kazanan milli sporcu Emre Kutalmış, "İlk kez büyükler dünya şampiyonasına katılacağım. Kendimden yaşça büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşeceğim. Fakat bu benim gözümü korkutmuyor. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

24 Şubat 2019 11:18

Milli tekvandocu Emre Kutalmış, yaramaz ve hiperaktif çocuk olmasından dolayı ailesinin kendisini 4 yaşında spora başlattığını anlattı. Başarıyla dolu 14 yılda tekvandoda Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde eden 18 yaşındaki Emre Kutalmış, mayıs ayında İngiltere’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antalya kampında Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin gözetiminde antrenman yapan Emre Kutalmış, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

24 Şubat 2019 Dünya Kupası`nda iki madalya Avustralya`da organize edilen Melbourne Dünya Kupası`nda milli sporcu Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Tekvandoya başlama hikayesini anlatan milli sporcu Emre Kutalmış, şöyle konuştu:

“Tekvandoya 4 yaşında başladım. Almanya’da yaşıyorduk. Ağabeyimle hiperaktif, şımarık, yaramaz, rahat durmayan çocukmuşuz. Evde sürekli kavga, gürültü. Bir nevi evde tekvando yapıyormuşuz. Ailem, ağabeyimi öğretmenlerinin tavsiyesiyle spora başlattı. Ben de ağabeyimi kıskanarak tekvandoya başladım. 14 yıldır tekvando yapıyorum. Bu süreçte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandım. Ümitlerde de Avrupa şampiyonluğu kazandım, Akdeniz Oyunları’nda üçüncülük elde ettim.”

Dünya şampiyonasına katılmayı hedeflediğini vurgulayan Emre Kutalmış, “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. İlk kez büyükler dünya şampiyonasına katılacağım. Kendimden yaşça büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşeceğim. Fakat bu benim gözümü korkutmuyor. Biz de çok güzel çalışıyoruz. Dünya şampiyonasında final oynamayı hedefliyorum. Altın madalya kazanmak istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu benim için en büyük onur” dedi.

Son güncelleme 11:18 | 24 Şubat 2019
emre kutalmış
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