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Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı liderlik için…
Milli Takımlar

Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı liderlik için…

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında yarın İspanya'ya konuk olacak. Milli takım, Dünya Kupası biletini alan İspanya'yı yenmesi halinde I Grubu'nu lider tamamlayacak.

24 Şubat 2019 12:38

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İspanya’ya konuk olacak.  İspanya’nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30’da başlayacak.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, I Grubu’nda 4. hafta maçlarının ardından Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemişti. Ay-yıldızlılar, elemelerde ilk turda yer aldığı B Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladı.

İkinci turda ise çıktığı 5 müsabakanın 4’ünü kazanan milliler, I Grubu’nda 19 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye, Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan 20 puanlı İspanya’yı yenmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.

Milli takımın 5. haftadaki Slovenya maçı kadrosunda bulunan Doğuş Balbay, İspanya kafilesinde ise yer almadı. Türkiye, Ankara’da oynanan ilk maçta İspanya’yı 71-67 mağlup etmişti.

Son güncelleme 12:38 | 24 Şubat 2019
ispanya türkiye
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