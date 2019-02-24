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Trabzonspor’un altyapısı parlıyor!
Trabzonspor

Trabzonspor’un altyapısı parlıyor!

Trabzonspor, öz evlatlarının yardımıyla Avrupa kupalarına oynuyor. Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, kupa ve ligde 54 gol kaydeden takımlarına 9 gol - 7 asistlik katkı yaptı. Uğurcan ve Arda da yaşlarına rağmen kalede güven verdi.

24 Şubat 2019 10:25

Borç yükü ve ekonomik krizle başladığı sezonda kadrosunda önemli bir daralmaya giden ve takımın tecrübeli yıldızları Onur ile Burak'ı gözden çıkardıktan sonra altyapısına dönen Trabzonspor, öz evlatlarıyla zirve yarışına tutundu. 3-1'lik Göztepe galibiyeti sonrası Avrupa yarışında iddialı duruma gelen bordo-mavililerin lig ve kupadaki 54 golünün 9'unu üç genç yıldızı kaydetti. Abdulkadir Parmak 6 gol, Abdülkadir Ömür 2 gol-5 asist, Yusuf Yazıcı ise 1 gol-2 asist üretti. Genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Arda Bulut da görev aldıkları maçlarda takımlarına önemli katkılar verdi. Stoper Hüseyin Türkmen ve orta saha Batuhan Artarslan da umut veren diğer gençler olarak öne çıktı.

23 Şubat 2019 Göztepe taraftarından Trabzonspor maçında derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku

YEREL BASIN MUTLU

Trabzon gazeteleri Göztepe galibiyetini coşkuyla karşıladı. Sonnokta, “Bu fırtına parmakla gösterilir”, Günebakış, “Trabzon'a hayat öpücüğü”, Karadeniz, “Bu Parmak bal gibi”, Taka “Fırtına hakemi de yendi” ve Kuzey Ekspres, “İzmir'de Trabzon fırtınası” başlıklarını attı.

Son güncelleme 10:25 | 24 Şubat 2019
trabzonspor
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