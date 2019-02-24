Süper Lig puan durumu: Galatasaray altın değerinde 3 puanı kaptı!

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir ile Galatasaray’ın maçları nefes kesti. Avrupa Ligi’nden elenmesinin ardından gözünü Süper Lig’e çeviren Galatasaray Akhisar karşılaşmasında aradığı golü maçın son saniyelerinde Mitroglou ile buldu ve Başakşehir’i takibin kayıpsız devam ettirdi. Başakşehir ise Cumartesi günü tatil edilen Bursaspor maçına bugün çıktı ve 3-0’lık net skorla koltuğunu kayıp yaşamadan korumayı sürdürdü. Başakşehir’in Bursaspor’u yenmesinin ardından Fenerbahçe averaj farkı ile 16. sırada 15.’liğe yükseldi. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU