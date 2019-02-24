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Süper Lig puan durumu: Galatasaray altın değerinde 3 puanı kaptı!
Galatasaray

Süper Lig puan durumu: Galatasaray altın değerinde 3 puanı kaptı!

Süper Lig 23. hafta zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray Akhisar ve Başakşehir Bursaspor maçları ile devam etti. Galatasaray Akhisar karşısında 3 puanu 90+4'de gelen golle devirirken, Başakşehir Bursa engelini 3 golle aştı. Bursaspor'un yenilgisi Fenerbahçe'nin puan tablosundaki yerini de etkileyerek, oynamadan bir üst sıraya yükseltti. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları...

24 Şubat 2019 21:16

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir ile Galatasaray’ın maçları nefes kesti. Avrupa Ligi’nden elenmesinin ardından gözünü Süper Lig’e çeviren Galatasaray Akhisar karşılaşmasında aradığı golü maçın son saniyelerinde Mitroglou ile buldu ve Başakşehir’i takibin kayıpsız devam ettirdi. Başakşehir ise Cumartesi günü tatil edilen Bursaspor maçına bugün çıktı ve 3-0’lık net skorla koltuğunu kayıp yaşamadan korumayı sürdürdü. Başakşehir’in Bursaspor’u yenmesinin ardından Fenerbahçe averaj farkı ile 16. sırada 15.’liğe yükseldi. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 21:32 | 24 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Fenerbahçe
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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