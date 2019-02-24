Son dakika | Göztepe, Tamer Tuna ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig´de Trabzonspor’a 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bugün yapılan görüşmelerde başkan Mehmet Sepil´in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Göz-Göz’de çalışan Tamer Tuna yönetimin kendisiyle çalışmak istememesi nedeniyle bu sezon Sivasspor’a imza atmıştı.

Göztepe’de 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi alıp 49 puan toplayan Tuna sezonu 6’ncı sırada bitirerek başarılı bir grafik ortaya koymuştu. (DHA)

Kemal Özdeş ile Göztepe`nin yolları resmen ayrıldı Göztepe`de Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kemal Özdeş`le dün akşam itibarıyla yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör konusunda çok aşırı bir acele içerisinde değiliz dedi. İlgili Haberi Oku