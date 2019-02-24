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SON DAKİKA | Derbi öncesi dostluk rüzgarları! Ali Koç ve Fikret Orman canlı yayına çıkıyor
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Derbi öncesi dostluk rüzgarları! Ali Koç ve Fikret Orman canlı yayına çıkıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde iki kulübün ortak televizyon yanında bir araya gelecek. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı

24 Şubat 2019 18:54

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulüp başkanından flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, saat 15:00’da FB TV ve BJK TV’nin ortak yayınında bir araya gelecek.

İki kulübün resmi Twitter hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapıldı;

Son güncelleme 20:19 | 24 Şubat 2019
ali koç beşiktaş BJK TV FB TV Fenerbahçe fikret orman
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