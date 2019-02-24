SON DAKİKA | Derbi öncesi dostluk rüzgarları! Ali Koç ve Fikret Orman canlı yayına çıkıyor

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulüp başkanından flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, saat 15:00’da FB TV ve BJK TV’nin ortak yayınında bir araya gelecek.

İki kulübün resmi Twitter hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapıldı;

Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce pic.twitter.com/YGF1TAtmFi — Beşiktaş JK (@Besiktas) 24 Şubat 2019