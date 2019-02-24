SON DAKİKA | Akhisarspor maçına saatler kala Galatasaray’da 3 eksik! Fatih Terim’den açıklama…

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Akhisarspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da Martin Linnes, Fernando ve Mbaye Diagne’nin forma giyemeceği açıklandı.

Sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili teknik direktör Fatih Terim karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Terim’in sakat oyuncularla ilgili açıklaması;

“Martin de, Diagne de sıkıntılarımız var. Diagne son maçta bir ağrı hissetmiş. Dolayısıyla çekilen MR’da biraz süreye ihtiyacı var. Öyle görünüyor. Zaten bu kadar sık oynanan bir her hafta 3 maç oynayan Galatasaray’ın doğal olarak bazı sakatlıkları olacaktı. Sezon başından beri 3 kulvarda geliyorduk. Burada sıkıntılarımız oldu.”

“Bunun yanında Fernando var. O da bizim için önemli idman yaparken ağrı hissettiği için eksik. Tek korkum sakatlıklar ve bazı yorgunluklar. O bizim için büyük handikap. İlk yarıda cezalarla harmanlayınca baya sıkıntıya düştük.”

“Her şeye rağmen haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Hava ve saha şartları biraz zorlayacaktır ama seyircimiz önünde 3 puanı alan taraf biz oluruz”