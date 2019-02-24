SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’li kadınlar devletin koruduğu kadınları ifşa etti
Sabriye yeniden Survivor’da! Sabriye Şengül kimdir?
Diğer Sporlar

Sabriye yeniden Survivor’da! Sabriye Şengül kimdir?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan ve geçtiğimiz aylarda Dünya Kick Boxing şampiyonluk maçında kazanan Sabriye Şengül, Türkiye - Yunanistan takımlarının yarıştığı Survivor 2019'a katılıyor. Peki Survivor Sabriye kimdir? Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül nereli?

24 Şubat 2019 20:35

Sabriye Şengül, Survivor 2019’un kadrosuna dahil oldu. İkinci kez Survivor’da yer alacak olan Survivor Sabriye İlk kez 2017 yılında yarışmıştı. Elde ettiği başarılar ile yılın en başarılı kadın sporcuları arasında gösterilen Sabriye Şengül Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile de tanınıyor. Peki, Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? SABRİYE ŞENGÜL NERELİ?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017'de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu.

Son güncelleme 20:35 | 24 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Fenerbahçe
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR