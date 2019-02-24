Rıdvan Dilmen: Ezildiler ve maçı oynattılar!

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında dün oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen mücadelenin baskıdan dolayı oynatıldığını söyledi. NTV’de değerlendirmelerde bulunan Dilmen’in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

GALATASARAY’I YARIŞTA TUTTU

Galatasaray’ın uzatmalarda attığı golü 45. dakikada atsan bu kadar anlamlı olmazdı. Bazı goller çok anlamlıdır. Ben de kısa bir dönem antrenörlük yaptığımdan biliyorum. Kostas Mitroglou, BB Erzurumspor maçında 3 atsın, 4 atsın önemi yok ama bu golün önemi çok başka, Galatasaray'ı yarışta tuttu!

FUTBOLUN ADALETİ VARDIR

Futbolun adaleti yok falan derler ya futbolun adaleti vardır. Türkiye Ligi’nin en iyi kadroları şuan da ilk 3’te. Fenerbahçe sondan 3’üncü ama kadrosu sondan 3’üncü değil. Maç sonu Lukac’ın muazzam ve Mitroglou’nn eleştirilecek performansını konuşacakken, 90+4’te Lukac’ın hatasıyla Mitroglou’nun attığı gol.

İKLİM ŞARTI FARKLI

İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görebiliyoruz. Tabii Galatasaray’ın aldığı tedbir de var. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem, orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı’nda maçı yorumlamak bile zordu.

DERSLİK BİR ŞEY

Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede… Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey.

FUTBOLCU İÇİN TEHLİKELİ

Ben Başakşehir maçını oynatmazdım. ‘Biz ne sahalarda oynadık’ diyorlar ya, o doğru değildi, keşke oynatmasalardı. Kötüden örnek olmaz. Başakşehir zemini her türlü futbolcu sahası için tehlikeli. Başakşehir kollanıyor algısı altında ezildiler ve maçı oynattılar. Başakşehir – Bursaspor maçının oynanması doğru değildi.

Maçın başında Rotman’a sarı kart vermedi. Sonra bir sarı kartı var, bence iki sarı kartla atılmalıydı. Mariano’ya da ikinci sarı kartı vermedi ve oyundan atmadı. Bana göre iki takım da 10 kişi kalmalıydı.

Akhisarspor, Play-Off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu oyunla şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen zaman zaman maça ortak oldular.