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NBA’de Ersan İlyasova ve Cedi Osman’ın gecesi…
NBA

NBA’de Ersan İlyasova ve Cedi Osman’ın gecesi…

NBA lideri Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u mağlup etti. Cedi Osman'ın 11 sayı kaydettiği maçta ise Cleveland Cavaliers, konuk ettiğği Memphis Grizzlies'ı yendi.

24 Şubat 2019 12:28

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves’u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bucks’ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

Timberwolves’ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.

CEDİ 11 SAYI ATTI

Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın Memphis Grizzlies’i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı. Ev sahibi Cavaliers’ta Kevin Love 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

Grizzlies’te Jonas Valanciunas’ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley’nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115

Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119

Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 116-119

Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109

Son güncelleme 12:28 | 24 Şubat 2019
Cedi Osman Ersan İlyasova NBA
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