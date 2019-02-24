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Merakla beklenen Fres Oquendo Manuel Charr maçı yine iptal edildi
Diğer Sporlar

Merakla beklenen Fres Oquendo Manuel Charr maçı yine iptal edildi

Almanya'nın Köln kentinde mart ayında yapılması planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr ile Fres Oquendo maçı ikinci kez iptal edildi. Birincisi Charr’a atılan doping iftirası nedeniyle iptal olan maç, şimdi de rakibin müsabakaya hazır olmadığı gerekçesi ile yapılmayacak.

24 Şubat 2019 14:35

Almanya'da önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr-Fres Oquendo boks maçı yine iptal edildi. Opuendo, kendisini maça hazır hissetmediğini belirterek, “Kendimi ringe çıkacak kadar iyi hissetmiyorum. Yeniden böylesi büyük bir maça çıkacak kadar güçlü değilim” açıklamasını yaptı.

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Konu hakkında değerlendirmelerde bulunun (WBA) dünya şampiyonu Manuel Charr ise “Önce doping yaptığıma dair yapılan iftiralar, ardından da rakibimin korkarak ringden kaçması bana çok zaman kaybı ve maddi zarara mal oldu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştım. Bunu gören rakibim korkarak ringden kaçmayı tercih etti. Bu saatten sonra böylesi rakiplerle kaybedecek vaktim yok. Ben bir dünya şampiyonuyum ve dünyanın zirvesinde yer alan İngiliz boksörlerden Anthony Joshua veya Tyson Fury'e karşı ringe çıkmak için çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.

Son güncelleme 14:35 | 24 Şubat 2019
Fres Oquendo Ömer Mahmut Manuel Charr
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