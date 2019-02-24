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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Bursaspor 3-0
Futbol

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Bursaspor 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 24 puanda kalan Bursaspor galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. 15. galibiyetini alan Başakşehir şampiyonluk yolunda çok önemli bir haftayı geride bıraktı.

24 Şubat 2019 17:57

Fatih Terim Stadyumu’nda dün kötü hava şartları nedeniyle ertelenen mücadelede Başakşehir yoğun kar yağışı altında Bursaspor’u 3 golle mağlup etti.

17.dakikada Mossoro ile öne geçen lider Başakşehir, 40’ta Visca ile farkı 2’ye çıkararak rahatladı. Soyunma odasına bu skorla giren ev sahibi ikinci yarıda rakibine fırsat vermedi ve 90+1’de Demba Ba ile bir gol daha bulup maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Bursaspor üst üste 9.maçında da kazanmayı başaramadı ve zorlu deplasmandan eli boş döndü.

24 puanda 16 sırada kalan yeşil beyazlılar kötü gidişe ‘dur’ diyemedi ve düşme hattından uzaklaşamadı.

Son güncelleme 21:16 | 24 Şubat 2019
bursaspor Medipol Başakşehir süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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