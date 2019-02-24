MAÇ SONUCU | Manchester United 0-0 Liverpool | Premier Lig 27. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de 27. haftanın en kritik maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası boyunca gol sesi çıkmazken iki takımın mücadelesi üst seviyedeydi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Manchester United’da Juan Mata, Ander Herrera ve Jesse Lingard sakatlıkları nedeniyle maça devam edemezken Liverpool’da ise Brezilyalı forvet Roberto Firmino oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Manchester United – Liverpool maçının ilk yarısında 4 zorunlu oyuncu değişikliği yaşandı! Maça devam edemeyenler: Juan Mata Ander Herrera Roberto Firmino Jesse Lingard pic.twitter.com/JStySGtsKJ — SKOR (@SozcuSkor) 24 Şubat 2019

İki takımda yaşanan zorunlu değişiklikler nedeniyle kontrollü bir futbol oynanırken karşılaşmanın son bölümünde yakalanan fırsatlardan gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Manchester United maç boyunca çektiği 6 şutta 3 isabet yakalarken Liverpool’un 7 şutundan sadece 1 tanesi kaleyi buldu.

Bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçından üçüncü beraberliğini alan Liverpool 66 puanda kalırken ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 1’e indi.

Manchester United’ın iki haftalık galibiyet serisi sona ererken 52 puana ulaştı.