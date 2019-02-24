MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Kayserispor | Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 galip geldi ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet elde etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 59. dakikada sessizliği bozan isim Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç oldu. Kalan dakikalarda Atiker Konyaspor’un beraberlik arayışları sonuç vermezken Kayserisporlu oyuncular savunmada başarılı bir performans sergiledi.

Konyaspor’un çabaları sonuçsuz kalınca Kayserispor, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Puanını 31 yapan sarı kırmızılı ekip 10. sıraya yükseldi.

Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından beraberlikle ayrılan Konyaspor, sahasında oynadığı maçtan yenilgiyle ayrılarak galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

Konyaspor bu sonuçla 34 puanla 6. sırada kaldı ve ilk 4’e girme amacında ağır yara aldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 65 Ali Çamdalı), Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 56 Mücahit Can Akçay), Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Levent Gülen), Chery (Dk. 84 Varela), Umut Bulut, Kravets (Dk. 66 Hasan Hüseyin Acar)

Gol: Dk. 58 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan, Skubic (Maç bittikten sonra)(Atiker Konyaspor), Dk. 77 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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