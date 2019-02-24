Ankaragücü Erzurumspor maçında galibiyet uzatmada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Ankaragücü, Ankara’da oynan maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Son dakikaları nefes kesen maçta Ankaragücü’nü galibiyete taşıyan gol, 90+3’te Dever Orgill’den geldi. Uzatmada gelen gol sonrası Ankara Eryaman Stadyumu’nda büyük sevinç yaşandı. Ankaragücü’nün diğer golünü 25. dakikada Tyler Boyd atarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un tek sayısı 47. dakikada Kristian Opseth’ten geldi. Kristian Opseth, 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kritik bir galibiyete imza atan Ankaragücü, puanını 27 yaparak düşme hattından çıktı. 21 puanda kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17. sırada yer aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth

Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 90 3 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

19′ Gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko’nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill’in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti.

GOL! 25′ Başkent temsilcisi öne geçti. Orgill’in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29′ İbrahim Akdağ’ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.

GOL! 47′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth’in vuruşunda, Orgill’e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

53′ Sacko’nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Sehic kontrol etti.

73′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

GOL! 90+3′ MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin’in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill’in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz’a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1