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Kostas Mitroglou: Donk’un hakkını yememek lazım
Galatasaray

Kostas Mitroglou: Donk’un hakkını yememek lazım

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü kaydeden Kostas Mitroglou mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2019 21:32

Türk Telekom Arena’da 90+4’te attığı golle Galatasaray’a Akhisar karşısında galibiyeti getiren Yunan oyuncu Kostas Mitroglou kritik maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte golcü oyuncunun değerlendirmelerinden satır başları;

‘DONK’UN HAKKINI YEMEMEK LAZIM’

Uzun bir top geldi, Donk’un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu.

Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz. Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor. Defans ve takım olarak savunmayı da iyi yaptık. Şampiyon olmak isteyen bir takım, bu tip maçlarda rakibe gol attırmamalı ve biz de bunu yaptık. Takımı tebrik ediyorum.

Son güncelleme 21:32 | 24 Şubat 2019
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