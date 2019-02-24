Jurgen Klopp’tan Jordan Henderson’a ‘Elimi sıkmadın’ fırçası

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da teknik direktör Jurgen Klopp ile Jordan Henderson arasında Manchester United maçında kısa süreli bir tatsızlık yaşandı.

27. hafta karşılaşmasında Manchester United’a konuk olan lider Liverpool, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maça ilk 11’de başlayan orta saha oyuncusu Henderson, 71. dakikada yerini Xherdan Shaqiri’ye bıraktı.

Oyundan çıkarken Liverpool taraftarlarının olduğu bölüme dönerek onları alkışlayan Henderson, hocasının kendisine elini uzattığını görmedi.

Henderson’ı tepkili biçimde yanına çeken Klopp’un “Elimi sıkmadın” diyerek futbolcusunu azarladığı anlar saha mikfrofonundan duyuldu.

Neye uğradığını şaşıran 28 yaşındaki Henderson daha sonra hocasının elini sıktı ancak ikili arasındaki soğukluk gözlerden kaçmadı.

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