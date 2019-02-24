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Jose Sosa’nın eşi Carolina 7. oldu
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Jose Sosa’nın eşi Carolina 7. oldu

Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa’nın eşi Carolina Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nu 7. olarak tamamladı

24 Şubat 2019 16:57

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu José Ernesto Sosa'nın İtalyan eşi Carolina Alurralde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39.’su düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katıldı. Sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton’da ter döken İtalyan atlet, 1:41:06'lık derecesiyle yarışmayı bayanlar kategorisinde 7. sırada tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıldönümünde düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na İtalya adına katılan ve eşinin ülkesi olan Arjantin’in renklerini taşıyan forma ile koşan Carolina Alurralde, yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Son güncelleme 16:57 | 24 Şubat 2019
Carolina Alurralde Jose Sosa trabzon trabzonspor
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